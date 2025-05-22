Донской врач рассказала, чем опасен тополиный пух

По словам врача, пух может переносить пыльцу других растений и вызывать раздражение слизистых оболочек. Даже у людей, не имеющих явных аллергических реакций, но страдающих повышенной чувствительностью дыхательных путей или хроническим насморком, тополиный пух способен провоцировать дискомфорт в носовой полости.