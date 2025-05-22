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Донской врач рассказала, чем опасен тополиный пух

Для людей, страдающих аллергией, период цветения тополей — время повышенной тревоги.

В Ростовской области сейчас наблюдается пик этого явления, когда тополиный пух распространяется повсеместно. Информацию о потенциальной опасности тополиного пуха предоставил портал DonDay, ссылаясь на ростовского врача Елену Ткаченко.

Недавние продолжительные дожди немного облегчили ситуацию, прибив часть пуха к земле. Важно понимать, что сам по себе тополиный пух не является аллергеном.

По словам врача, пух может переносить пыльцу других растений и вызывать раздражение слизистых оболочек. Даже у людей, не имеющих явных аллергических реакций, но страдающих повышенной чувствительностью дыхательных путей или хроническим насморком, тополиный пух способен провоцировать дискомфорт в носовой полости.

Помимо цветения березы, в Ростовской области началось цветение различных трав, что представляет серьезную опасность для аллергиков.

— Раннее потепление вызвало активное распространение пыльцы луговых трав, — отмечает медик. — Тополиный пух, перенося эту пыльцу, ухудшает состояние людей, склонных к аллергии.

Пыльца трав, смешиваясь с обычной пылью в воздухе и переносимая пухом, приводит к обострению аллергических проявлений.

Для защиты от аллергии, вызываемой пухом, необходимо использовать механические средства защиты. Врач рекомендует носить очки, чтобы избежать попадания пуха в глаза. Использование масок также возможно, хотя это может показаться чрезмерной мерой.

— Регулярное промывание носа физиологическим раствором может оказать благоприятное воздействие, — советует врач. — Это поможет снять раздражение слизистой оболочки.

В помещениях, куда попадает пух, рекомендуется проводить влажную уборку как можно чаще.