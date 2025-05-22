Правительство рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о противодействии экстремистской деятельности, направленный на повышение эффективности работы межведомственного координационного органа федерального уровня, сообщает пресс-служба кабмина.