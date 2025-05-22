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Правительство рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму

Правительство обсудит усиление координации ведомств для борьбы с экстремизмом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о противодействии экстремистской деятельности, направленный на повышение эффективности работы межведомственного координационного органа федерального уровня, сообщает пресс-служба кабмина.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы … О проекте федерального закона “О внесении изменений в статью 4 Федерального закона “О противодействии экстремистской деятельности”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект направлен на повышение эффективности деятельности межведомственного органа (федерального уровня), обеспечивающего координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности и реализацию государственной политики в области противодействия экстремизму.