Правительство рассмотрит изменения в закон о противодействии экстремизму

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон о противодействии экстремистской деятельности, направленный на повышение эффективности работы межведомственного координационного органа федерального уровня, сообщает пресс-служба кабмина.
«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы … О проекте федерального закона “О внесении изменений в статью 4 Федерального закона “О противодействии экстремистской деятельности”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект направлен на повышение эффективности деятельности межведомственного органа (федерального уровня), обеспечивающего координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности и реализацию государственной политики в области противодействия экстремизму.