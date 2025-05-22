Россиянам назвали способ законно списать долги за коммунальные платежи

Россиянам назвали способ, который позволяет законно списать долги за коммунальные услуги. Впрочем, этот способ подойдет далеко не всем. Как объяснила в разговоре с изданием RuNews24.ru юрист Светлана Стрежнёва, речь в данном случае идет о несостоятельности или иными словами, банкротстве.
— Законодательством не предусмотрены возможности списания задолженности по коммунальным платежам. Но от необходимости погашения данного вида долгов гражданин может быть освобожден в случае признания его несостоятельным «О несостоятельности (банкротстве)», — рассказала эксперт.
По словам эксперта, признать банкротом могут человека, долги которого составляют не менее чем 500 тысяч рублей. Важно помнить и то, что человек, который получает наследство, например, квартиру, вынужден будет заплатить долги за коммунальные услуги по ней, если таковые имеются, подчеркнула юрист.
Как писал сайт KP.RU, суд может освободить должника от обязательств перед ресурсоснабжающими организациями, но процесс требует времени и имеет юридические последствия, включая ограничение на крупные финансовые операции. Кроме того, полное освобождение от оплаты коммунальных услуг возможно только в исключительных случаях, когда отсутствует юридическая обязанность внесения платежей.