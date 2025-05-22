Россиянам назвали способ законно списать долги за коммунальные платежи

По словам эксперта, признать банкротом могут человека, долги которого составляют не менее чем 500 тысяч рублей. Важно помнить и то, что человек, который получает наследство, например, квартиру, вынужден будет заплатить долги за коммунальные услуги по ней, если таковые имеются, подчеркнула юрист.