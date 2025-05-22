Узбекистан готов отменить загранпаспорт для казахстанцев

Как передает noks.kz, соответствующее поручение закреплено в указе президента Шавката Мирзиёева. В течение трех месяцев МИД Узбекистана должен начать переговоры с заинтересованными странами по вопросу взаимного признания документов.
Впервые идея взаимного признания внутренних паспортов в Центральной Азии была озвучена Мирзиёевым 11 августа 2024 года на саммите в Астане. Тогда же он предложил сделать такой режим стандартом для всего региона.
В апреле 2024 года Казахстан и Узбекистан уже продлили сроки безрегистрационного пребывания граждан — с 5 до 30 дней.