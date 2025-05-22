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Путин по телефону поздравил тренера Никитина с победой в кубке Гагарина

Президент России поздравил тренера ярославского «Локомотива» с победой.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главного тренера ярославского «Локомотива» Игоря Никитина с победой в Кубке Гагарина. Путин позвонил Никитину по телефону, информировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Владимир Путин позвонил Игорю Никитину — главному тренеру ярославского “Локомотива”, который победил в Кубке Гагарина», — сказал Песков журналистам вечером в среду 21 мая, добавив, что российский президент назвал победу впечатляющей и адресовал слова поздравления не только Никитину, но и всему тренерскому составу и команде.

Песков напомнил, что это первая победа ярославского «Локомотива» такого уровня в истории Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, «Локомотив» обыграл «Трактор» в овертайме и стал обладателем Кубка Гагарина-2025. Все подробности решающего матча здесь на KP.RU.

Отметим, что Игорь Никитин, главный тренер ярославского «Локомотива», во второй раз в своей карьере завоевал Кубок Гагарина. Ранее Никитин уже добивался подобного успеха в 2019 году, когда привёл ЦСКА к победе в турнире. Теперь он вошёл в число пяти самых титулованных тренеров КХЛ, сумевших выиграть Кубок Гагарина как минимум дважды.