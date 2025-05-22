Путин по телефону поздравил тренера Никитина с победой в кубке Гагарина

Отметим, что Игорь Никитин, главный тренер ярославского «Локомотива», во второй раз в своей карьере завоевал Кубок Гагарина. Ранее Никитин уже добивался подобного успеха в 2019 году, когда привёл ЦСКА к победе в турнире. Теперь он вошёл в число пяти самых титулованных тренеров КХЛ, сумевших выиграть Кубок Гагарина как минимум дважды.