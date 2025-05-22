24 Хиросимы за раз: Что известно о новейшей ядерной бомбе США

Впрочем, если отбросить больные фантазии европейских русофобов и трезво взглянуть на B61−13, становится очевидно, что американский продукт — бесповоротно устаревший ядерный атавизм, который должен был оказаться на свалке истории ещё в XX веке. Использование авиабомб в роли ЯО невозможно против стран с развитой системой стратегической противовоздушной обороны, так как для их сброса носителю необходимо глубоко войти в зону действия ПВО. Проще говоря, ни один американский бомбардировщик или истребитель не сможет и приблизиться к российским городам на дистанцию сброса по причине того, что будет гарантированно уничтожен.