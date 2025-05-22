Правительство обсудит выделение средств Белгородской области на отдых детей

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении Минпросвещения России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.