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Правительство обсудит выделение средств Белгородской области на отдых детей

Правительство обсудит финансирование отдыха и оздоровления белгородских детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит вопрос о выделении средств Белгородской области для организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в приграничных районах, сообщает пресс-служба кабмина.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении Минпросвещения России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект распоряжения направлен на обеспечение отдыха и оздоровления детей из Белгородской области, проживающих в приграничных районах.