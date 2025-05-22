«Шрек 5»: DreamWorks назвала точную дату выхода новой части любимого мультика

Затем вышло ещё несколько фильмом о полюбившемся зрителям герое. Во второй части Шрек познакомился с родителями Фионы, сразился с могущественной Феей-крёстной и её сыном принцем Чармингом, а также подружился с Котом в сапогах. В третьем фильме, который так и назывался «Шрек Третий», из жизни ушёл отец Фионы король Гарольд. Огр не горел желанием вступить на престол Тридевятого королевства и отправился на поиски нового наследника. В это время Фиона узнала, что беременна, а принц Чарминг затеял настоящий государственный переворот.