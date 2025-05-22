Град, грозу и кратковременный дождь прогнозируют в Самарской области на 22 мая

Стало известно, какая погода будет в губернии в четверг днем. Подробностями поделились специалисты Приволжского УГМС.
Сотрудники ведомства объяснили: в регионе сохранится облачность с прояснениями. Обещают кратковременный дождь. Также возможны град и гроза. Температура воздуха в Самарской области составит от +18 до +23 градусов по Цельсию.
Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветры с порывами примерно от 8 до 13 и местами от 15 до 20 метров в секунду.
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