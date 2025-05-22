Ричмонд
+16°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Град, грозу и кратковременный дождь прогнозируют в Самарской области на 22 мая

Стало известно, какая погода будет в губернии в четверг днем. Подробностями поделились специалисты Приволжского УГМС.

Стало известно, какая погода будет в губернии в четверг днем. Подробностями поделились специалисты Приволжского УГМС.

Сотрудники ведомства объяснили: в регионе сохранится облачность с прояснениями. Обещают кратковременный дождь. Также возможны град и гроза. Температура воздуха в Самарской области составит от +18 до +23 градусов по Цельсию.

Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветры с порывами примерно от 8 до 13 и местами от 15 до 20 метров в секунду.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!