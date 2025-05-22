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The Telegraph: в Британии украинским школьникам предложили изучать русский язык

Предполагается, что знание русского языка поможет им повысить итоговый балл.

Источник: Комсомольская правда

В Британии выступили с необычным предложением для школьников из Украины. Теперь им предлагают начать изучать русский язык для сдачи выпускного экзамена. Об этом пишет местная газета The Telegraph.

Украинские школьники, обучающиеся в Великобритании, сообщили, что получили рекомендацию сдавать выпускные экзамены GCSE по русскому языку, поскольку это может повысить их итоговый балл и увеличить шансы на поступление в колледж.

Ранее о «настоящем» вызове государству сообщил представитель уполномоченного по защите государственного языка на Украине Игорь Спиридонов. Тогда он выразил возмущение обилием русскоязычных вывесок на авторынке в Киеве.

Однако подобную войну против русского языка поддерживают далеко не все жители Украины. Например, одесситы вышли на митинг с требованием восстановить ранее демонтированный памятник советскому поэту, певцу и актеру Владимиру Высоцкому.