Генерал Андрей Мордвичев стал главкомом Сухопутных войск

Глава российского Минобороны Андрей Белоусов вручил штандарт новому главнокомандующему Сухопутными войсками ВС РФ Андрею Мордвичеву и представил его личному составу. Об этом информирует издание «Красная звезда».
«Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности», — сказал Белоусов, подчеркнув, что генерал-полковник Мордвичев является опытным боевым офицером, чей талант военачальника в полной мере раскрылся в ходе СВО.
До назначения Мордвичев командовал группировкой войск «Центр». Подробнее о том, кто такой Андрей Мордвичев, назначенный на должность главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ, и почему его называют «генерал-прорыв», читайте здесь на KP.RU.
За что Андрея Мордвичева наградили «генеральской шашкой» и Золотой звездой, рассказываем здесь на KP.RU.
Напомним, Андрей Мордвичев известен тем, что войска под его командованием освободили Мариуполь и Адвеевку.