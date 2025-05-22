Генерал Андрей Мордвичев стал главкомом Сухопутных войск

До назначения Мордвичев командовал группировкой войск «Центр». Подробнее о том, кто такой Андрей Мордвичев, назначенный на должность главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ, и почему его называют «генерал-прорыв», читайте здесь на KP.RU.