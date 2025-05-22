Роботы могут спасти сферу труда, заявил глава ВЦИОМ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Роботы могут спасти трудовую сферу в России, если демографическая ситуация в стране не изменится, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
В среду в Национальном центре «Россия» в Москве заработал новый ежемесячный проект «Диалоги о будущем» с Федоровым в качестве модератора. Проект стал одним из мероприятий, приуроченных к подготовке II Международного симпозиума «Создавая будущее», который пройдет в октябре в столице.
«На самом деле все страны сегодня в мире можно разделить на трудодефицитные и трудоизбыточные. Россия уже подходит к категории трудодефицитных стран. То есть нам роботы не страшны. Наоборот, для нас они могут стать спасением, в случае если нам не удастся изменить нынешнюю демографическую траекторию», — сказал Федоров журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных последствиях частичной замены рабочей силы в России на роботов.
Глава ВЦИОМ напомнил, что аналитический центр охарактеризовал демографическую траекторию РФ как «демографическая осень» (снижение рождаемости и старение населения). Он предупредил, что следом может наступить «демографическая зима» (ситуация, когда рождаемость, смертность и прирост населения в стране близки к нулю).
«И вот тогда уже не будет пространства для дискуссий. Роботы будут единственным вариантом, если, конечно, вы не хотите, чтобы половина населения уже в следующем поколении была мигрантами», — отметил Федоров.
Гендиректор ВЦИОМ также напомнил об успехах внедрения роботов в китайскую и японскую промышленность.
«Количество рабочих мест не сокращается для людей в этом случае, оно, как минимум, сохраняется. Другое дело, что требования к этим рабочим местам меняются: это более высокие требования, как правило», — подчеркнул Федоров.
Глава ВЦИОМ выразил уверенность, что России нужно гораздо больше роботов, чем сейчас.
Аналитический центр ВЦИОМ 15 мая опубликовал доклад «Футурологический конгресс — 2036. Демография», согласно которому продолжающееся снижение численности населения России может привести к замене недостающего числа работников на роботов.