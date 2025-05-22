Роботы могут спасти сферу труда, заявил глава ВЦИОМ

«На самом деле все страны сегодня в мире можно разделить на трудодефицитные и трудоизбыточные. Россия уже подходит к категории трудодефицитных стран. То есть нам роботы не страшны. Наоборот, для нас они могут стать спасением, в случае если нам не удастся изменить нынешнюю демографическую траекторию», — сказал Федоров журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных последствиях частичной замены рабочей силы в России на роботов.