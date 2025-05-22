В США спрогнозировали будущее Украины: «Скоро пойдет на дно»

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может выйти из переговорного процесса по Украине. Позднее политолог Николай Топорнин в беседе с KP.RU оценил вероятность выхода американского главы из переговоров. По его словам, Трамп не выйдет из переговоров по Украине до конца лета.