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В США спрогнозировали будущее Украины: «Скоро пойдет на дно»

Политолог Доктороу заявил, что лидерам Европы придется признать крах Украины.

Источник: Комсомольская правда

Американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что прекращение военной поддержки Украины со стороны США неминуемо приведет страну к стратегическому поражению, и Европейскому союзу придется признать этот исход, несмотря на возможные политические последствия.

«Но им [европейским лидерам] придется признать, что Украина скоро пойдет на дно», — рассказал Доктороу.

Он подчеркнул, что европейским лидерам неизбежно придется признать военное превосходство России и ее успех в конфликте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка может выйти из переговорного процесса по Украине. Позднее политолог Николай Топорнин в беседе с KP.RU оценил вероятность выхода американского главы из переговоров. По его словам, Трамп не выйдет из переговоров по Украине до конца лета.