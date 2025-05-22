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Глава СПЧ одобряет идею создать трибунал для оценки действий Киева

Фадеев: СПЧ рассылает в международные организации материалы о преступлениях ВСУ.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека каждые три месяца рассылает в международные организации материалы о преступлениях ВСУ против мирного российского населения, рассказал РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Мы отправляем материалы о преступлениях каждый квартал», — отметил Фадеев в разговоре с агентством.

Совет рассылает информацию о преступлениях ВСУ против мирных граждан в международные структуры, такие как ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ.

Глава СПЧ также подчеркнул, что положительно относится к созданию после завершения специальной военной операции международного трибунала, который оценил бы действия киевского режима.

«Преступлений тысячи. Мы какой-то реестр ведем, (председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов — ред.) Максим Григорьев ведет, причем он собирает свидетельства живых людей, видео с ними записывает, это очень важно, это все пригодится», — добавил Фадеев.