Глава СПЧ одобряет идею создать трибунал для оценки действий Киева

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека каждые три месяца рассылает в международные организации материалы о преступлениях ВСУ против мирного российского населения, рассказал РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
«Мы отправляем материалы о преступлениях каждый квартал», — отметил Фадеев в разговоре с агентством.
Глава СПЧ также подчеркнул, что положительно относится к созданию после завершения специальной военной операции международного трибунала, который оценил бы действия киевского режима.
«Преступлений тысячи. Мы какой-то реестр ведем, (председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов — ред.) Максим Григорьев ведет, причем он собирает свидетельства живых людей, видео с ними записывает, это очень важно, это все пригодится», — добавил Фадеев.