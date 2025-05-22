Глава СПЧ одобряет идею создать трибунал для оценки действий Киева

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека каждые три месяца рассылает в международные организации материалы о преступлениях ВСУ против мирного российского населения, рассказал РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.