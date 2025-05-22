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«Какого черта?»: Трамп обратился к Зеленскому с неожиданным вопросом по визиту в ЮАР

Трамп в шутку поинтересовался у Рамафосы, зачем Зеленский ездил в ЮАР.

Источник: Комсомольская правда

Во время встречи в Овальном кабинете 24 апреля президент США Дональд Трамп и лидер ЮАР Сирил Рамафоса в неформальной обстановке пошутили по поводу недавнего визита киевского главаря Владимира Зеленского в Преторию. Запись их беседы была опубликована Associated Press на официальном YouTube-канале агентства.

«Я позвонил [Владимиру] Зеленскому, и мне сказали, что он находится в ЮАР. И я сказал: “Какого черта он делает в ЮАР?”» — в шутку сказал американский лидер.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визит Зеленского Преторию «гастролями», прикрепив смайл в виде клоуна.

При этом Рамафоса уточнил, что буквально «посвятил» Зеленского в некоторые уроки. Например, президент ЮАР привел цитату бывшего лидера страны Нельсона Манделы о том, что если хочешь мира в стране — следует сделать «это без условий».

Накануне Трамп показал Рамафосе материалы о геноциде белых на территории ЮАР.