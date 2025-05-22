В Таиланде два рыбака погибли от удара молнии

Молния насмерть поразила двух рыбаков в Таиланде, когда они строили плот во время дождя и грозы. Историю рассказывает издание The Thaiger.
Сообщается, что жертвами стихии стали 68-летний Вирун Сонграм и 46-летний Танавут Бамфенсилп. Инцидент произошел на озере Нонг Хан. Мужчины занимались строительством плота, когда в них ударила молния. Оба погибли мгновенно.
Тело одного из погибших вытащили на берег родственники, а во время эвакуации тела второго рыбака с проблемами столкнулись и спасатели: их лодка перевернулась.
Ранее в Хабаровске молния убила 16-летнего подростка во время футбольной тренировки.
Также сайт KP.RU рассказывал, как в Перу молния убила футболиста, еще восемь человек получили ожоги. Погибший спортсмен носил украшение, которое притянуло молнию.
Также сообщалось, что в Пермском крае от удара молнии погибла женщина, которая разговаривала по телефону во время грозы.