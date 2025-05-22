Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 22 мая 2025

Погода в Иркутске 22 мая 2025 принесет в областной центр настоящую жару. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра, днем воздух прогреется до +28 градусов.
Погода в Иркутске 22 мая 2025.
— Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5−10 м/с, днем +26…+28, — поделились метеорологи.
Что касается остальных частей региона, то там столбик термометра поднимется до +30. Правда, в некоторых районах возможны заморозки до −4 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Порывы ветра будут достигать 5−10 м/с.