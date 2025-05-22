Раскрыто, когда работнику могут отказать в отпуске

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Работодатель может не отпустить сотрудника в отпуск, если он отработал в организации менее полугода, хочет отдохнуть не по графику или просит предоставить отпуск с последующим увольнением. Об этом агентству «Прайм» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.
Даты, в которые сотрудники уходят в отпуск, зафиксированы в графике отпусков.
«Если вдруг специалист решил взять оплачиваемый отпуск не по графику, это необходимо согласовать с работодателем. Он может пойти навстречу и согласиться либо может отказать, если посчитает нужным. И такой отказ будет абсолютно законным», — указала эксперт.
По закону право на оплачиваемый отпуск возникает после полугода месяцев работы в организации. Если сотрудник захочет отдохнуть раньше, работодатель может отказать. Тем не менее, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен.
Отпуск с последующим увольнением также необходимо согласовывать с работодателем. Он может как согласиться его предоставить, так и отказать, отметила Рыбакова.
Тем не менее некоторым категориям работников отпуск может быть предоставлен в любое удобное для них время. Например, это почетные доноры России; работник, у которого трое или более детей до 18 лет (при этом самому младшему менее 14 лет) и другие категории.