ПростоПольза. Известковый налёт и накипь — как комфортно минимизировать потери

Дорогие друзья, у нас с вами действительно много общего. Например, известковый налет — проблема, знакомая каждому владельцу чайника или стиральной машины. Серые известковые разводы на кранах и зеркалах в ванной также знакомы многим.
Причина этих неприятностей кроется в воде, богатой минералами, такими как кальцит (известняк). Как справиться с этой проблемой расскажет консультант магазина ХОЗSOS, Алексей Исаев.
Регионы вроде Среднего Поволжья страдают от повышенной жесткости воды. Образование известняка началось миллионы лет назад, когда территория нынешней Самарской области была покрыта теплым морем.
Морские организмы веками создавали слои известняка, откладываясь на дно древнего водоема. Со временем образовались Жигулевские и Сокольи горы, состоящие преимущественно из известняка. Дождевые воды постепенно размывали породы, насыщая подземные воды солями кальция.
Отсюда и начинается цикл: жесткая вода попадает в реки и водохранилища, оттуда поступает в дома через системы водоснабжения. Водопроводная вода богата известковыми частицами, оседающими на бытовых приборах и стенах помещений.
Известковый налет на зеркалах, плитке и кранах в ванной комнате представляет собой исключительно визуальную проблему, однако накипь на нагревательных элементах домашних приборов способна нанести серьезный ущерб технике. Давайте разберемся, как именно это происходит.
Первоначально появляется тоненький слой карбоната кальция, который постепенно утолщается и превращается в плотный известковый камень, покрывающий нагревательные элементы устройств (например, ТЭНы в чайниках или стиральных машинах).
Накопившийся слой действует как теплоизоляционный барьер, препятствуя нормальному теплообмену между нагревательным элементом и жидкостью. Из-за этого увеличивается нагрузка на сам элемент, вызывая его преждевременный перегрев и быстрый износ. Постепенно такая ситуация ведет к поломке оборудования.
Следовательно, при появлении значительного количества накипи приходится сталкиваться с необходимостью ремонта или замены деталей, что влечет дополнительные расходы.
К примеру, поиски специалиста, оплата диагностики и самого ремонта, временные затраты на ожидание квалифицированного мастера.
Учитывая все эти сложности, важно заранее предпринимать меры профилактики, чтобы защитить приборы от разрушительных последствий жесткой воды.
Уход за техникой подразумевает регулярную профилактику. Один из простых способов предотвращения известкового слоя — использование мягкой воды.
Если речь идет об утюге с функцией пара, лмбо отпаривателе, оптимальным решением станет применение дистиллированной воды, очищенной от солей. Она доступна практически везде и позволяет избежать появления налета внутри устройства.
Однако переход на дистиллированную воду в стиральных и посудомоечных машинах экономически невыгоден, поскольку объем потребляемой жидкости значительно выше. Здесь разумней воспользоваться специальными средствами против накипи, регулярно проводя чистку аппаратов.
Еще одним простым и доступным методом является чистка раствором пищевой лимонной кислоты. Этот способ универсален, подходит как для электрических, так и для обычных чайников.
Процедура проста: слабоконцентрированный раствор лимонной кислоты должен быть прокипячён в приборе, выдерживается некоторое время (например, можно оставить на ночь).
После чего раствор сливается и повторяется кипячение уже свежей воды для удаления остатков кислоты. Лимонная кислота безопасна, экономична и экологична.
Таким образом, несмотря на неизбежность известкового налета, своевременная профилактика и правильная эксплуатация позволят сохранить вашу технику в рабочем состоянии надолго.
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