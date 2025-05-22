SHOT: над Тулой прогремели взрывы

Жители Тулы слышали громкие хлопки над городом.
Около десяти взрывов прогремели в небе над Тулой в ночь на 22 мая. Об этом сообщило издание SHOT со ссылкой на местных жителей. По их словам, громкие звуки были слышны около двух часов ночи, после чего в домах затряслись окна.
«Громкие звуки в небе над городом раздались в районе 2:00 московского времени. У жителей задрожали окна в домах», — передает SHOT, ссылаясь на слова очевидцев. По предварительным данным, причиной взрывов могла стать работа системы противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам. Информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.
Ранее в Орловской области был зафиксирован случай атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал telegram-канал Mash, ссылаясь как на сообщения очевидцев, так и на официальную информацию, предоставленную Министерством обороны Российской Федерации. Всего за четыре часа ПВО уничтожили над РФ 77 беспилотников.