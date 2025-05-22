Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Тамбова

Временные ограничения действуют в аэропорту Тамбова в ночь на среду 22 мая. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.
Сообщается, что ограничения введены с 01.05 по московскому времени в целях обеспечения безопасности полетов.
Также сообщается, что с 01.31 не принимают и не выпускают воздушные суда аэропорты Домодедово и Жуковский.
Накануне сообщалось, что ограничения на работу международного аэропорта Жуковский вводились уже четыре раза за сутки.
Напомним, в ночь на 21 мая два российских аэропорта также приостанавливали работу. О каких аэропортах идет речь, читайте здесь на KP.RU.
Накануне стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, воздушные атаки отражались с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая над девятью регионами страны.