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Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Тамбова

Также ограничена работа аэропортов Домодедово и Жуковский.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения действуют в аэропорту Тамбова в ночь на среду 22 мая. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

Сообщается, что ограничения введены с 01.05 по московскому времени в целях обеспечения безопасности полетов.

Также сообщается, что с 01.31 не принимают и не выпускают воздушные суда аэропорты Домодедово и Жуковский.

Накануне сообщалось, что ограничения на работу международного аэропорта Жуковский вводились уже четыре раза за сутки.

Напомним, в ночь на 21 мая два российских аэропорта также приостанавливали работу. О каких аэропортах идет речь, читайте здесь на KP.RU.

Накануне стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 127 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, воздушные атаки отражались с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая над девятью регионами страны.