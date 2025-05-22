Ричмонд
+16°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц

Санина назвала июнь самым невыгодным для отпуска летним месяцем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Наименее выгодным для отпуска летним месяцем в этом году будет июнь, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Если рассматривать период с июня по август 2025 года, то самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль, а менее выгоден июнь», — сказала Санина.

По ее словам, стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. В месяц с небольшим количеством рабочих дней может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И, наоборот, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц.