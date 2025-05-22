Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц

По ее словам, стоимость рабочего дня в разных месяцах может отличаться. В месяц с небольшим количеством рабочих дней может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка (из которого рассчитывается отпуск). И, наоборот, чем больше в месяце рабочих дней, тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц.