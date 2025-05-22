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Россиянам напомнили, когда в России наступает астрономическое лето

Астрономическое лето, характеризующееся длинными светлыми днями и ярким полуденным солнцем, наступит в России 21 июня, сообщает пресс-служба Московского планетария, ссылаясь на информацию от ТАСС.

Астрономическое лето, характеризующееся длинными светлыми днями и ярким полуденным солнцем, наступит в России 21 июня, сообщает пресс-служба Московского планетария, ссылаясь на информацию от ТАСС.

До указанной даты Солнце будет находиться в созвездии Тельца, а затем переместится в Близнецы, где останется до конца месяца.

«В день летнего солнцестояния, 21 июня, Солнце достигнет своего максимального расстояния от небесного экватора в сторону Северного полюса. В результате, в 05:42 по московскому времени в Северном полушарии Земли начнется астрономическое лето», — пояснили астрономы, добавив, что июнь станет «месяцем самых длинных дней и яркого Солнца».

В день летнего солнцестояния продолжительность светлого времени суток на широте Москвы составит 17 часов 33 минуты. С этого момента ночи начнут увеличиваться, а дни сокращаться.

Ранее сообщалось, что ученые сбиты с толку увиденными на Марсе странными «медово-вафельными» структурами.