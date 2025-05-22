Россиянам напомнили, когда в России наступает астрономическое лето

«В день летнего солнцестояния, 21 июня, Солнце достигнет своего максимального расстояния от небесного экватора в сторону Северного полюса. В результате, в 05:42 по московскому времени в Северном полушарии Земли начнется астрономическое лето», — пояснили астрономы, добавив, что июнь станет «месяцем самых длинных дней и яркого Солнца».