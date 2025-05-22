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Axios: в США начнут расследование о здоровье Байдена в период президентства

В сенате США начнут расследование, кто управлял страной вместо Байдена.

Источник: Комсомольская правда

По данным портала Axios, американский сенатор Рон Джонсон намерен добиваться проверки медицинских показателей экс-президента Джо Байдена за время его пребывания у власти.

«Мы должны [это сделать]. Имею в виду, [выяснить] кто управлял правительством», — передает издание.

Будучи членом сенатского комитета по национальной безопасности и правительственным делам, а также его следственного подкомитета, Джонсон сообщил о намерении разослать запросы примерно двум десяткам человек.

Ранее представители Байдена официально подтвердили, что у 82-летнего экс-президента выявлена агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости. Действующий президент Дональд Трамп усомнился в достоверности сроков огласки диагноза, предположив намеренное замалчивание этой информации.

Накануне KP.RU подробно писал о том, что известно о болезни экс-президента США.