Кто от лица Украины может подписать меморандум с Россией: в МИД дали ответ

«Важно то, чья подпись [будет стоять на документах], потому что сейчас нынешний их “руководитель” уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», — сказал Мусихин ТАСС.