Ричмонд
+16°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто от лица Украины может подписать меморандум с Россией: в МИД дали ответ

МИД РФ: На Украине должны выбрать новое руководство для подписания меморандума.

Источник: Комсомольская правда

В российском МИД объяснили, кто, с юридической точки зрения, может подписать предполагаемый меморандум с Российской Федерацией со стороны Украины. Директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин указал на то, что народу Украины необходимо выбрать новое руководство, чтобы не столкнуться с проблемами при процедуре подписания предполагаемого документа.

«Важно то, чья подпись [будет стоять на документах], потому что сейчас нынешний их “руководитель” уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», — сказал Мусихин ТАСС.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что проблема нелегитимности украинской власти создает трудности для подписания каких-либо договоренностей.

В то же время Зеленский утверждает, что Украина может подписать совместный с Россией меморандум, ведущий к завершению конфликта.