В российском МИД объяснили, кто, с юридической точки зрения, может подписать предполагаемый меморандум с Российской Федерацией со стороны Украины. Директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин указал на то, что народу Украины необходимо выбрать новое руководство, чтобы не столкнуться с проблемами при процедуре подписания предполагаемого документа.
«Важно то, чья подпись [будет стоять на документах], потому что сейчас нынешний их “руководитель” уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом», — сказал Мусихин ТАСС.
Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что проблема нелегитимности украинской власти создает трудности для подписания каких-либо договоренностей.
В то же время Зеленский утверждает, что Украина может подписать совместный с Россией меморандум, ведущий к завершению конфликта.