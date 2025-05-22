Собянин сообщил о ещё одном сбитом дроне, летевшем на Москву

Российские военные уничтожили ещё один вражеский беспилотник, который летел на Москву, сообщил 22 мая мэр российской столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что цель была нейтрализована средствами противовоздушной обороны (ПВО).
«Силами ПВО Минобороны сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал мэр в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее поздно вечером 21 мая Собянин проинформировал о не менее девяти сбитых вражеских дронах, летевших на Москву. До этого российские военные обезвредили ещё несколько беспилотников, направлявшихся в сторону российской столицы.