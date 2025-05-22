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Россиянам напомнили, когда наступит астрономическое лето

Астрономическое лето в России наступит 21 июня в день летнего солнцестояния.

Источник: Комсомольская правда

21 июня в России наступит астрономическое лето — период с самыми длинными световыми днями и высоким положением солнца в зените. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Солнце будет находиться в созвездии Тельца до 21 июня, после чего переместится в Близнецы и останется там до конца месяца.

«В результате в 05:42 мск в Северном полушарии Земли наступит астрономическое лето», — пояснили в Московском планетарии.

21 июня, в день летнего солнцестояния, в московском регионе световой день достигнет максимума — 17 часов 33 минуты. После этой даты дни станут постепенно сокращаться, уступая место более длинным ночам.

Ранее издание Independent сообщало, что в ближайшие дни Землю ожидают мощные солнечные бури. Тогда специалисты NASA зарегистрировали мощнейшую солнечную вспышку текущего года класса X2.7, исходящую из недавно сформировавшегося пятна на Солнце.