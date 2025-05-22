Когда работнику могут отказать в отпуске

По ее словам, право на оплачиваемый отпуск появляется только после шести месяцев работы в организации, и если работник захочет уйти в отпуск раньше этого срока, работодатель имеет право отказать. Тем не менее отпуск до истечения полугода может быть предоставлен по соглашению между сторонами. Аналогично и с отпуском с последующим увольнением — решение о его предоставлении остается за работодателем.