Когда работнику могут отказать в отпуске

Право на оплачиваемый отпуск появляется только после шести месяцев работы в организации.
Работодатель вправе отказать сотруднику в предоставлении отпуска, если тот планирует отдых не по утвержденному графику, отработал на предприятии менее полугода или просит оформить отпуск с последующим увольнением. Об этом рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Елена Рыбакова.
«Если вдруг специалист решил взять оплачиваемый отпуск не по графику, это необходимо согласовать с работодателем. Он может пойти навстречу и согласиться либо может отказать, если посчитает нужным. И такой отказ будет абсолютно законным», — передает слова Рыбаковой агентство «Прайм».
По ее словам, право на оплачиваемый отпуск появляется только после шести месяцев работы в организации, и если работник захочет уйти в отпуск раньше этого срока, работодатель имеет право отказать. Тем не менее отпуск до истечения полугода может быть предоставлен по соглашению между сторонами. Аналогично и с отпуском с последующим увольнением — решение о его предоставлении остается за работодателем.
В то же время для отдельных категорий сотрудников действуют особые правила. Отпуск в любое удобное для них время могут получить почетные доноры России, работники, воспитывающие троих и более детей до 18 лет, если младшему ребенку еще не исполнилось 14 лет и другие категории.
Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск под названием «демографическая неделя». Это должно поспособствовать повешению рождаемости в России. Также в июне 2025 года россияне получили дополнительные выходные в связи с празднованием Дня России — отдых продлится с 12 по 15 июня.