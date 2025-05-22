В Госдуме предложили продлить выплату единого пособия на детей до 18 лет

«Полагаем, что необходимо расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18 лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, оказавшейся в распоряжении ТАСС. В документе также отмечается, что в настоящее время выплата прекращается после того, как ребенку исполняется 17 лет.