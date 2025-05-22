В Усолье-Сибирском пройдет экологический забег 28 июня

28 июня в День молодежи Усолье-Сибирский примет второй экологический забег с препятствиями ECO RACE. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, соревнования пройдут на территории стадиона «Химик» и прибрежной зоны озера Молодежное.
— Соревнования станут настоящим спортивным праздником для молодежи региона. Приглашаем всех испытать себя и отлично провести время. Уверена, что наши ребята покажут достойные результаты", — отметила министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.
Участникам предстоит преодолеть 4-километровую трассу с более чем 10 искусственными препятствиями. Регистрация на мероприятие уже открыта и собрала более 200 заявок от спортсменов со всего региона.