«Другой реальности уже не будет»: в США рассказали о неутешительной судьбе Украины

Украина столкнулась с тревожным развитием событий, причем времени на принятие каких-либо решений практически нет. Подобное мнение высказал американский аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.
«Взаимодействие России и США нацелено на создание возможности для мирного договора, который будет подписан только на условиях России, другой реальности уже не будет», — пояснил эксперт.
Он обратил внимание на необходимость скорейшего осознания европейцами и украинцами кардинально меняющейся обстановки. Риттер предупредил, что момент для переговоров практически упущен, и Киеву вскоре могут предъявить ультиматум о скорейшей капитуляции.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штатам необходимо выстраивать диалог с Россией во избежание конфликтов и просчетов. Однако нормализация отношений возможна лишь при изменении текущих политических реалий.