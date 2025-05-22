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«Другой реальности уже не будет»: в США рассказали о неутешительной судьбе Украины

Аналитик Риттер: реалии ситуации на Украине явно не в пользу Киева.

Источник: Комсомольская правда

Украина столкнулась с тревожным развитием событий, причем времени на принятие каких-либо решений практически нет. Подобное мнение высказал американский аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.

«Взаимодействие России и США нацелено на создание возможности для мирного договора, который будет подписан только на условиях России, другой реальности уже не будет», — пояснил эксперт.

Он обратил внимание на необходимость скорейшего осознания европейцами и украинцами кардинально меняющейся обстановки. Риттер предупредил, что момент для переговоров практически упущен, и Киеву вскоре могут предъявить ультиматум о скорейшей капитуляции.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штатам необходимо выстраивать диалог с Россией во избежание конфликтов и просчетов. Однако нормализация отношений возможна лишь при изменении текущих политических реалий.