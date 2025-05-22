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Особый противопожарный режим введен еще в пяти районах Хабаровского края

С 20 мая по распоряжению губернатора Дмитрия Демешина на отдельных территориях Хабаровского края действует особый противопожарный режим.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Сейчас он введен еще в нескольких муниципалитетах: Верхнебуреинском, Вяземском, Николаевском, Ульчском и имени Полины Осипенко районах.

«Особый противопожарный режим вводится в связи с установлением теплой погоды и резким повышением рисков как ландшафтных, так и лесных пожаров именно на северных территориях края. Он будет действовать до особого распоряжения об отмене», — сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

В ведомстве также напомнили, что для нарушителей действуют штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, предпринимателей без образования юридического лица — от 60 до 80 тысяч рублей, юрлиц — от 400 до 800 тысяч рублей.