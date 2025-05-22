Особый противопожарный режим введен еще в пяти районах Хабаровского края

В ведомстве также напомнили, что для нарушителей действуют штрафы: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, предпринимателей без образования юридического лица — от 60 до 80 тысяч рублей, юрлиц — от 400 до 800 тысяч рублей.