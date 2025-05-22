Эксперт назвал пять признаков прослушки телефона

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Необъяснимый перегрев, наличие странных программ без иконок, быстрая разрядка, резкий рост фонового трафика и самопроизвольная активация — признаки того, что телефон могут прослушивать, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела анализа, мониторинга и реагирования Angara Security Никита Новиков.
«Все это может свидетельствовать о запуске вредоносных процессов, в том числе связанных с передачей данных на внешние серверы», поясняет он.
Наличие активной переадресации проверяется посредством ввода USSD-команд:
*#21# — для отображения статуса;##002# — для сброса всех переадресаций.
Можно также использовать антишпионские сканеры, но наиболее эффективным является очистка устройства до заводских настроек и полная замена учетных данных, заключил Новиков.