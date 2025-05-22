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Эксперт назвал пять признаков прослушки телефона

Аналитик Новиков: телефон могут прослушивать, если он быстро разряжается.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Необъяснимый перегрев, наличие странных программ без иконок, быстрая разрядка, резкий рост фонового трафика и самопроизвольная активация — признаки того, что телефон могут прослушивать, рассказал агентству «Прайм» руководитель отдела анализа, мониторинга и реагирования Angara Security Никита Новиков.

«Все это может свидетельствовать о запуске вредоносных процессов, в том числе связанных с передачей данных на внешние серверы», поясняет он.

Наличие активной переадресации проверяется посредством ввода USSD-команд:

*#21# — для отображения статуса;##002# — для сброса всех переадресаций.

Можно также использовать антишпионские сканеры, но наиболее эффективным является очистка устройства до заводских настроек и полная замена учетных данных, заключил Новиков.