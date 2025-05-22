Суд в Приморье наказал бывшего замглавы Фокино за халатность с землёй

Согласно материалам дела, с апреля 2019 года по декабрь 2023 года Пуртов, занимая должность в администрации, не обеспечил выделенные семьям участки необходимой инфраструктурой для строительства жилья. Это привело к невозможности использования земли по назначению. Кроме того, экс-чиновник не проконтролировал целевое расходование бюджетных средств, что лишило граждан права на получение субсидий.