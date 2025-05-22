Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Приморье наказал бывшего замглавы Фокино за халатность с землёй

Программа обеспечения землёй многодетных семей в регионе оказалась под угрозой из-за бездействия должностного лица.

Источник: Аргументы и факты

Бывший заместитель главы администрации закрытого административно-территориального образования Фокино Сергей Пуртов признан виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при реализации программы обеспечения землёй многодетных семей. Об этом сообщил Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края».

Согласно материалам дела, с апреля 2019 года по декабрь 2023 года Пуртов, занимая должность в администрации, не обеспечил выделенные семьям участки необходимой инфраструктурой для строительства жилья. Это привело к невозможности использования земли по назначению. Кроме того, экс-чиновник не проконтролировал целевое расходование бюджетных средств, что лишило граждан права на получение субсидий.

Фокинский городской суд назначил Пуртову наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Приговор пока не вступил в силу.

Известно, что Сергей Пуртов покинул пост заместителя главы администрации в 2023 году по собственному желанию.