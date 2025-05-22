Суд в Приморье наказал бывшего замглавы Фокино за халатность с землёй

Бывший заместитель главы администрации закрытого административно-территориального образования Фокино Сергей Пуртов признан виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при реализации программы обеспечения землёй многодетных семей. Об этом сообщил Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края».
Согласно материалам дела, с апреля 2019 года по декабрь 2023 года Пуртов, занимая должность в администрации, не обеспечил выделенные семьям участки необходимой инфраструктурой для строительства жилья. Это привело к невозможности использования земли по назначению. Кроме того, экс-чиновник не проконтролировал целевое расходование бюджетных средств, что лишило граждан права на получение субсидий.
Фокинский городской суд назначил Пуртову наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Приговор пока не вступил в силу.
Известно, что Сергей Пуртов покинул пост заместителя главы администрации в 2023 году по собственному желанию.