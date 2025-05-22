Трамп назвал журналиста NBC придурком из-за вопроса о подаренном самолёте

Президент США Дональд Трамп назвал придурком корреспондента телеканала NBC Питера Александера, попросившего американского лидера рассказать о самолёте, подаренном ему правительством Катара.
Указанное судно должно стать новым «бортом номер один». Вопрос был задан во время встречи Трампа с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, прибывшим в Вашингтон.
Глава Белого дома показал южноафриканскому лидеру фотографии и видеозаписи о преступлениях против белого населения в Южно-Африканской Республике.
После вопроса о подаренном самолёте Трамп поинтересовался в ответ, как это связано с обсуждаемой темой. Он также обвинил американские телеканалы ABC, NBC и CBS в распространении лжи.
21 мая Пентагон официально согласовал передачу Катаром Трампу самолёта стоимостью почти $400 млн. Член палаты представителей Конгресса США, демократ Ричи Торрес призвал провести расследование в связи с подарком, сделанным катарскими властями американскому президенту.