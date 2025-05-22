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Трамп назвал журналиста NBC придурком из-за вопроса о подаренном самолёте

Глава Белого дома обвинил американские телеканалы ABC, NBC и CBS в распространении лжи.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп назвал придурком корреспондента телеканала NBC Питера Александера, попросившего американского лидера рассказать о самолёте, подаренном ему правительством Катара.

Указанное судно должно стать новым «бортом номер один». Вопрос был задан во время встречи Трампа с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, прибывшим в Вашингтон.

Глава Белого дома показал южноафриканскому лидеру фотографии и видеозаписи о преступлениях против белого населения в Южно-Африканской Республике.

После вопроса о подаренном самолёте Трамп поинтересовался в ответ, как это связано с обсуждаемой темой. Он также обвинил американские телеканалы ABC, NBC и CBS в распространении лжи.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что власти Катара предложили передать Boeing 747−8 Пентагону. Трамп, комментируя эту инициативу, отметил, что отказываться от предложения «было бы глупо».

21 мая Пентагон официально согласовал передачу Катаром Трампу самолёта стоимостью почти $400 млн. Член палаты представителей Конгресса США, демократ Ричи Торрес призвал провести расследование в связи с подарком, сделанным катарскими властями американскому президенту.