Ричмонд
+16°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, как вырастить здоровую рассаду с помощью одного удобрения

Агроном Михайлова: Монофосфат калия подходит для любых видов почв и всех культур.

Источник: Комсомольская правда

Вырастить яркие клумбы и крепкую рассаду — мечта каждого дачника. Оказывается, добиться этого можно с помощью всего одного удобрения — монофосфата калия. Оно подходит от комнатных растений до томатов, рассады и капризных садовых цветов. Об этом KP.RU рассказала агроном Светлана Михайлова.

— Монофосфат калия, безусловно, стоящее удобрение, и главный его плюс с том, что он содержит два наиважнейших для растения элемента питания — фосфор и калий. Он подходит для любых видов почв и всех культур. Хорошо растворяется в воде и легко усваивают растения, — отметила эксперт.

Для цветов в саду раствор готовят из расчета 10−20 г на 10 л воды. Такой подкормкой поливают растения 1−2 раза в месяц. Расход зависит от плотности посадки и погодных условий. А для рассады — томатов или перцев — дозировка немного ниже: 7−10 г на 10 л воды. При этом подкармливают молодые растения дважды — на стадии настоящих листьев и после пикировки.

Агроном отмечает, что подкормка этим удобрением помогает растениям давать больше урожая, а плоды становятся сочнее, слаще и богаче полезными веществами. Купить его можно почти в любом садовом магазине.