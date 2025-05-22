Россиянам рассказали, как вырастить здоровую рассаду с помощью одного удобрения

Вырастить яркие клумбы и крепкую рассаду — мечта каждого дачника. Оказывается, добиться этого можно с помощью всего одного удобрения — монофосфата калия. Оно подходит от комнатных растений до томатов, рассады и капризных садовых цветов. Об этом KP.RU рассказала агроном Светлана Михайлова.
— Монофосфат калия, безусловно, стоящее удобрение, и главный его плюс с том, что он содержит два наиважнейших для растения элемента питания — фосфор и калий. Он подходит для любых видов почв и всех культур. Хорошо растворяется в воде и легко усваивают растения, — отметила эксперт.
Для цветов в саду раствор готовят из расчета 10−20 г на 10 л воды. Такой подкормкой поливают растения 1−2 раза в месяц. Расход зависит от плотности посадки и погодных условий. А для рассады — томатов или перцев — дозировка немного ниже: 7−10 г на 10 л воды. При этом подкармливают молодые растения дважды — на стадии настоящих листьев и после пикировки.
Агроном отмечает, что подкормка этим удобрением помогает растениям давать больше урожая, а плоды становятся сочнее, слаще и богаче полезными веществами. Купить его можно почти в любом садовом магазине.