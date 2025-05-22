Россиянам рассказали, как вырастить здоровую рассаду с помощью одного удобрения

Для цветов в саду раствор готовят из расчета 10−20 г на 10 л воды. Такой подкормкой поливают растения 1−2 раза в месяц. Расход зависит от плотности посадки и погодных условий. А для рассады — томатов или перцев — дозировка немного ниже: 7−10 г на 10 л воды. При этом подкармливают молодые растения дважды — на стадии настоящих листьев и после пикировки.