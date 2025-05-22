Россиян предупредили о резком подорожании стройматериалов

Бетон, кирпич и цемент могут подорожать летом на 10−20%
Летом 2025 года в России ожидается рост цен на строительные материалы на 10−20% по сравнению с весенними показателями. Об этом сообщил генеральный директор строительно-инженерной компании EcoLife Руслана Хабусова.
По словам Хабусова, повышение стоимости летом — устойчивая ежегодная тенденция, особенно в секторе загородного строительства. «Летом рост цен на строительные материалы — устойчивая ежегодная тенденция, особенно в сегменте загородного строительства. Это объясняется резким увеличением спроса. В целом по рынку летняя надбавка в 10−20% по ключевым позициям выглядит устойчивой», — подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости. Он также порекомендовал приобретать материалы до наступления пикового периода.
Руководитель по продукту компании Kastamonu Татьяна Абросимова уточнила, что бетон, кирпич и цемент могут подорожать летом на 10−20% из-за роста цен на сырье и транспортировку. Деревянные материалы, востребованные в индивидуальном жилищном строительстве, могут прибавить в цене 15−30%, а изоляционные материалы и электрика — 5−15%.
С 1 мая в России вступают в силу обновленные нормы расчета утилизационного сбора, что, по мнению автоюриста Льва Воропаева, приведет к значительному росту стоимости автомобилей. Эксперт полагает, что повышение цен может составить до 30%. Для физических лиц будет действовать сниженная ставка утилизационного сбора на автомобили, ввезенные с территории Белоруссии, при условии, что транспортное средство находилось в республике не менее одного года. В случае, если с момента таможенного оформления автомобиля в Белоруссии и его ввоза в Россию прошло менее 12 месяцев, к такому автомобилю применяется коммерческая ставка утилизационного сбора, размер которой может достигать 3,5 миллиона рублей.