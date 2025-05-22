Россиян предупредили о резком подорожании стройматериалов

С 1 мая в России вступают в силу обновленные нормы расчета утилизационного сбора, что, по мнению автоюриста Льва Воропаева, приведет к значительному росту стоимости автомобилей. Эксперт полагает, что повышение цен может составить до 30%. Для физических лиц будет действовать сниженная ставка утилизационного сбора на автомобили, ввезенные с территории Белоруссии, при условии, что транспортное средство находилось в республике не менее одного года. В случае, если с момента таможенного оформления автомобиля в Белоруссии и его ввоза в Россию прошло менее 12 месяцев, к такому автомобилю применяется коммерческая ставка утилизационного сбора, размер которой может достигать 3,5 миллиона рублей.