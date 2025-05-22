Президент КХЛ дал свою оценку игре «Трактора» в финале

По словам Морозова, «Трактор» в этом сезоне сумел собрать хорошую команду. Президент КХЛ в этом плане особо отметил работу менеджмента и главного тренера челябинцев Бенуа Гру, которому в первом же своем сезоне удалось дойти до финала. «Немного им не хватило, решающая серия складывалась тяжело — были травмы ведущих игроков, из-за которых они пропускали матчи», — заявил Морозов. — Челябинцы играли до конца, бились, сравняли счёт в третьем периоде пятого матча, но в овертайме ярославцы нашли лазейку к воротам Фукале".