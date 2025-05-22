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В Приморье за укусы собак выписали штрафы на 100 тысяч рублей

Хозяев питомцев привлекли к ответственности за самовыгул животных.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье продолжают наказывать недобросовестных владельцев собак за самовыгул животных и нарушение правил обращения с ними. В правительстве края напомнили, что жители должны регистрировать питомцев в государственной системе, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По информации государственной ветеринарной инспекции региона, с начала 2025 года вынесено более 139 постановлений за самовыгул собак, еще 84 предостережения за нарушение требований обращения с животными.

«Десять постановлений вынесено за укусы собак на самовыгуле. Общая сумма штрафов хозяевам животных составляет 100 тысяч рублей», — добавили в инспекции.

В правительстве также напомнили, что с этого года за самовыгул собак предусмотрены штрафы на сумму более трех тысяч рублей, а за укус человека — десять тысяч рублей.

Также приморцы должны чипировать собак и регистрировать их в государственной системе.