В Приморье за укусы собак выписали штрафы на 100 тысяч рублей

В Приморье продолжают наказывать недобросовестных владельцев собак за самовыгул животных и нарушение правил обращения с ними. В правительстве края напомнили, что жители должны регистрировать питомцев в государственной системе, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По информации государственной ветеринарной инспекции региона, с начала 2025 года вынесено более 139 постановлений за самовыгул собак, еще 84 предостережения за нарушение требований обращения с животными.
«Десять постановлений вынесено за укусы собак на самовыгуле. Общая сумма штрафов хозяевам животных составляет 100 тысяч рублей», — добавили в инспекции.
В правительстве также напомнили, что с этого года за самовыгул собак предусмотрены штрафы на сумму более трех тысяч рублей, а за укус человека — десять тысяч рублей.
Также приморцы должны чипировать собак и регистрировать их в государственной системе.