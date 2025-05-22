Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев возмутился уничтожением елей под видом пересадки

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил проверить ситуацию с вырубкой елей возле дома на улице Аэропорт. По его словам, некоторые застройщики под видом пересадки уничтожают деревья бульдозерами, игнорируя программы по озеленению города.
«Поручил главе Центрального округа и профильному департаменту мэрии совместно с правоохранительными органами разобраться в ситуации, добиться компенсации за причиненный вред, а также разъяснить застройщикам элементарные правила проведения работ с зелёными насаждениями», — написал в своем Telegram-канале Максим Кудрявцев.