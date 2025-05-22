В Хабаровске остановка ТЭЦ-3 оставит без горячей воды большую часть горожан

Как сообщили в пресс-службе ДГК, в этот период специалисты проведут обслуживание запорной арматуры и задвижек, другого оборудования, которое обеспечивает потребителей теплом. В связи с этими работами будет временно ограничена подача горячей воды:
— Краснофлотский и Кировский районы: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежская и Ленинградская.
— Железнодорожный район: все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и поселка Горького.
— Центральный район: на улицах Ленина по нечетной стороне — Ленинградская — Дикопольцева — Карла Маркса — Амурский бульвар — Гоголя — Некрасова.
В Хабаровском районе отключения горячей воды коснутся жителей Матвеевки и Тополево.
Горожан просят с пониманием отнестись к ситуации. Работы проводятся, чтобы обеспечить бесперебойную подачу отопления и горячей воды в течение сезона.