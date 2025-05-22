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В Хабаровске остановка ТЭЦ-3 оставит без горячей воды большую часть горожан

В Хабаровске в период с 31 мая по 19 июня запланирована остановка ТЭЦ-3.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе ДГК, в этот период специалисты проведут обслуживание запорной арматуры и задвижек, другого оборудования, которое обеспечивает потребителей теплом. В связи с этими работами будет временно ограничена подача горячей воды:

— Краснофлотский и Кировский районы: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежская и Ленинградская.

— Железнодорожный район: все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и поселка Горького.

— Центральный район: на улицах Ленина по нечетной стороне — Ленинградская — Дикопольцева — Карла Маркса — Амурский бульвар — Гоголя — Некрасова.

В Хабаровском районе отключения горячей воды коснутся жителей Матвеевки и Тополево.

Горожан просят с пониманием отнестись к ситуации. Работы проводятся, чтобы обеспечить бесперебойную подачу отопления и горячей воды в течение сезона.