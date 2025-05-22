Когда лучше брать отпуск в 2025 году

Эксперт рекомендует отдыхать от работы в июле.
Летом 2025 года самым невыгодным месяцем для отпуска станет июнь, а наиболее удачным — июль. Разница в стоимости рабочего дня может сделать отдых в начале лета менее прибыльным, предупредила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
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«Если сравнивать летние месяцы, то лучшим временем для отдыха окажется июль, а вот июнь, напротив, будет не самым удачным выбором. Причина — в разной стоимости рабочего дня», — сказала Санина.
По ее словам, в месяцы с меньшим количеством рабочих дней цена одного рабочего дня может оказаться выше среднедневного заработка, из которого рассчитываются отпускные. Напротив, чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее использовать отпуск в это время.
Ранее URA.RU рассказывало, что как сформировать отпускной бюджет, на чем можно сэкономить и какие финансовые инструменты помогут накопить нужную сумму. По мнению экспертов, оптимальный бюджет на отпуск не должен превышать двухмесячный доход семьи.