Ричмонд
+16°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда лучше брать отпуск в 2025 году

Летом 2025 года самым невыгодным месяцем для отпуска станет июнь, а наиболее удачным — июль. Разница в стоимости рабочего дня может сделать отдых в начале лета менее прибыльным, предупредила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Эксперт рекомендует отдыхать от работы в июле.

Летом 2025 года самым невыгодным месяцем для отпуска станет июнь, а наиболее удачным — июль. Разница в стоимости рабочего дня может сделать отдых в начале лета менее прибыльным, предупредила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак отдыхаем в июне 2025. Инфографика.

«Если сравнивать летние месяцы, то лучшим временем для отдыха окажется июль, а вот июнь, напротив, будет не самым удачным выбором. Причина — в разной стоимости рабочего дня», — сказала Санина.

По ее словам, в месяцы с меньшим количеством рабочих дней цена одного рабочего дня может оказаться выше среднедневного заработка, из которого рассчитываются отпускные. Напротив, чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее использовать отпуск в это время.

Ранее URA.RU рассказывало, что как сформировать отпускной бюджет, на чем можно сэкономить и какие финансовые инструменты помогут накопить нужную сумму. По мнению экспертов, оптимальный бюджет на отпуск не должен превышать двухмесячный доход семьи.