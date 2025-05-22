Когда лучше брать отпуск в 2025 году

По ее словам, в месяцы с меньшим количеством рабочих дней цена одного рабочего дня может оказаться выше среднедневного заработка, из которого рассчитываются отпускные. Напротив, чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее использовать отпуск в это время.