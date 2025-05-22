В Роспотребнадзоре рассказали о правилах безопасного посещения бассейнов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Перед входом в воду в бассейне необходимо принять душ с мылом, обращать внимание на прозрачность воды, нужно избегать контакта с водой при открытых ранах и стараться ее не глотать, а после плавания следует нанести увлажняющее средство, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве предупредили, что плавание связано с потенциальными рисками инфекционных заболеваний, отравлений и травм. Все посетители бассейна должны помнить о необходимости поддержания чистоты раздевалок, душевых кабин и зоны вокруг него.
«Перед входом в воду обязательно примите душ с мылом, воспользуйтесь мочалкой и полотенцем. Не забудьте взять с собой плавки или купальник, а также шапочку для сохранения чистоты воды. Резиновые тапочки помогут избежать падений и снизят риск грибковых заболеваний», — рассказали в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в бассейне стоит обратить внимание на прозрачность воды, так как отсутствие сильного запаха хлора и химикатов важно для предотвращения раздражения глаз и слизистых. Нужно избегать контакта с водой в случае открытых ран и стараться не глотать воду.
«После плавания следует снова принять душ и нанести увлажняющее средство на кожу, так как хлор может нарушить естественный баланс влаги. Прополощите рот пресной водой для восстановления pH и защиты зубов», — отметили в ведомстве.
Если у человека есть симптомы простуды или гриппа, открытые порезы или грибковые заболевания, лучше отказаться от посещения бассейна, предупредили в Роспотребнадзоре. Это поможет предотвратить распространение инфекций.
«Запрещается использовать кремы и мази перед посещением бассейна, а также брать с собой стеклянную тару», — добавили в ведомстве.