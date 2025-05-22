В Роспотребнадзоре рассказали о правилах безопасного посещения бассейнов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Перед входом в воду в бассейне необходимо принять душ с мылом, обращать внимание на прозрачность воды, нужно избегать контакта с водой при открытых ранах и стараться ее не глотать, а после плавания следует нанести увлажняющее средство, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.