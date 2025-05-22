Собянин: российские военные сбили ещё 12 беспилотников, летевших на Москву

Вооружённые силы России сбили ещё 12 вражеских дронов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил 22 мая глава города Сергей Собянин.
В своём Telegram-канале он сначала написал о четырёх уничтоженных беспилотниках. После мэр проинформировал о ещё восьми БПЛА, которых удалось нейтрализовать силам противовоздушной обороны (ПВО) России.
Глава российской столицы уточнил, что на месте падения фрагментов обезвреженных дронов работают экстренные службы.
Напомним, ранее, ночью 22 мая, Собянин написал об одном сбитом беспилотнике, который летел на Москву. Вечером 21 мая сообщалось о ещё нескольких обезвреженных дронах.