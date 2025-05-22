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Алаудинов: ВС РФ полностью контролируют Белгородскую и Курскую области

Алаудинов сообщил о полном контроле над территориями Белгородской и Курской областей.

Источник: Комсомольская правда

Белгородская и Курская области полностью контролируются российскими вооруженными силами, а попытки контратак со стороны ВСУ не увенчались успехом. Об этом ТАСС проинформировал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Обстановка в Курской и Белгородской областях подконтрольная. Противник пытался длительное время хотя бы какой-то плацдарм занять для себя. Забросил туда достаточное количество на обоих участках техники и живой силы», — поделился Алаудинов.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что все вражеские единицы боевой техники были полностью ликвидированы.

Ранее Алаудинов сообщал, что российские военные практически полностью уничтожили украинские подразделения, пытавшиеся захватить населенный пункт Гуево в Курской области. При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что подавляющее большинство сил ВСУ, задействованных в операции по захвату Глушковского района, было нейтрализовано.