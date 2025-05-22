Делегация Иркутской области представила турпотенциал на форуме в Томске

Делегация Иркутской области приняла участие в окружном форуме «Студтуризм СФО — 2025» в Томске, где представила уникальный туристический потенциал региона. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона. В состав команды вошли представители образовательных учреждений, турбизнеса и студенческого сообщества.
— В прошлом году Российский союз туриндустрии определил Приангарье лидером научно-популярного туризма в России, а наши вузы ежегодно завоевывают награды в конкурсах по направлению молодежного и студенческого туризма, — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.
Руководитель областного агентства по туризму Евгения Найденова подчеркнула планы по созданию комплексной программы, которая войдет в стратегию развития туризма до 2036 года. В рамках деловой программы дублер руководителя агентства Александра Крижевец модерировала дискуссию о новых драйверах молодежного туризма и пригласила участников на Международный форум «Байкал».