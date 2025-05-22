Делегация Иркутской области представила турпотенциал на форуме в Томске

Руководитель областного агентства по туризму Евгения Найденова подчеркнула планы по созданию комплексной программы, которая войдет в стратегию развития туризма до 2036 года. В рамках деловой программы дублер руководителя агентства Александра Крижевец модерировала дискуссию о новых драйверах молодежного туризма и пригласила участников на Международный форум «Байкал».