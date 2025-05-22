Врач объяснила, как отличить синдром хронической усталости от переутомления

По ее словам, синдром хронической усталости устраняется с помощью соблюдения режима дня, труда и отдыха, отказа от вредных привычек, коррекции образа жизни и среды проживания. Также для этого нужно здоровое питание, занятия с клиническим психологом и социальная адаптация при необходимости. Для лечения синдрома, по ее словам, необходимо симптоматическое медикаментозное лечение по показаниям врача, самоконтроль симптомов и приверженность к назначенной терапии.