Цены на лекарства растут в Новосибирской области

На конец апреля 2025 года специалисты Новосибирскстата зафиксировали рост цен на лекарства в Новосибирске.
Согласно данным, опубликованным на сайте органа, дороже всего стали: «Канефрон Н» — почти 861 рубль (+3,8%); «Кардиомагнил» — около 362 рублей.
Также повышены цены на «Таурин» — 63 рубля, «Меновазин» — 58 рублей (+7,9%), «Метамизол натрия» — 52, «Хлоргексидин раствор» — 37 (+5,8%).
Однако на некоторые медикаменты цены, наоборот, снизились. Например, на «Ингавирин» — теперь он стоит почти 850 рублей (-3,6%). Дешевле стали йод, «Цитрамон», «Эналаприл», «Валерианы экстракт».
Также статисты рассказали и об изменении цен на медицинские товары. Шприцы одноразовые подорожали на 5,2%, макси — на 2,6%. Термометр безртутный подешевел на −0,3%, а аппарат для измерения артериального давления — на 0,2%.