На челябинских автозаправках продолжают расти цены на бензин

Самым подорожавшим на этот раз оказался бензин марки АИ-95, его средний ценник за семь дней поднялся на 15 копеек до 58,19 ₽ за один литр. На втором месте по подорожанию находится бензин марки АИ-92. В Челябинской области он стал стоить 52,87 ₽ за литр, за неделю он прибавил к цене 5 копеек. Дизельное топливо на челябинских заправках подорожало на 4 копейки за литр, теперь его средняя цена равна 69,82 ₽ Бензин марки АИ-98 и выше вырос в цене на 1 копейку — 81,34 ₽ за литр.