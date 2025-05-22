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На челябинских автозаправках продолжают расти цены на бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала свежие данные по динамике потребительских цен на нефтепродукты.

Источник: Вечерний Челябинск

За последнюю неделю средние цены на автомобильное топливо на АЗС Челябинской области выросли на 10 копеек, достигнув уровня в 56,60 ₽ за литр.

Самым подорожавшим на этот раз оказался бензин марки АИ-95, его средний ценник за семь дней поднялся на 15 копеек до 58,19 ₽ за один литр. На втором месте по подорожанию находится бензин марки АИ-92. В Челябинской области он стал стоить 52,87 ₽ за литр, за неделю он прибавил к цене 5 копеек. Дизельное топливо на челябинских заправках подорожало на 4 копейки за литр, теперь его средняя цена равна 69,82 ₽ Бензин марки АИ-98 и выше вырос в цене на 1 копейку — 81,34 ₽ за литр.

Отметим, что в Челябинской области остается самым дешевым в России бензин самой ходовой марки АИ-92.