Во Владивостоке началось строительство современного детсада в Снеговой Пади

В микрорайоне Владивостока Снеговая Падь появится новый детский сад на сто мест. Дошкольное учреждение разместят на первых двух этажах одной из секций жилого комплекса, который возводит компания «Снеговая-Комфорт» в районе дома 20 по улице Анны Щетининой.
Как информирует пресс-служба администрации Владивостока, строительные работы уже стартовали: завершён этап монолитных работ, а полностью секцию, где будет находиться детский сад, планируют возвести до конца текущего года. Сдать дошкольное учреждение в эксплуатацию запланировано в первом квартале 2027 года. «Однако сейчас мы идем с опережением графика и рассчитываем завершить работы раньше намеченных сроков», — сообщил директор СЗ «Снеговая-Комфорт» Максим Ковальчук.
Детский сад строится по техническому заданию администрации Владивостока, и после окончания работ его передадут муниципалитету. Это позволит значительно увеличить количество мест для дошкольников в быстроразвивающемся районе и повысить доступность образовательной инфраструктуры для семей с детьми.
Комплексное развитие микрорайона Снеговая Падь продолжается уже несколько лет. За последние три года в этом районе реализован целый ряд проектов, направленных на улучшение качества жизни жителей. Там появился новый благоустроенный парк для прогулок и отдыха, построен дом для военнослужащих, что позволило обеспечить жильём семьи защитников Родины. Также открыт опорный пункт полиции, что способствует повышению уровня безопасности, создана современная спортивная площадка для занятий физкультурой и спортом, а также отремонтированы два пришкольных стадиона. Кроме того, по нескольким адресам были благоустроены придомовые территории, что сделало пространство вокруг домов более комфортным для проживания.
Важным направлением развития инфраструктуры в Снеговой Пади остаётся модернизация инженерных сетей. В этом районе сети водоснабжения, отопления и наружного освещения передают муниципалитету для последующего ремонта и обслуживания, что позволит повысить надёжность и качество коммунальных услуг для жителей. Сейчас ведётся комплексный ремонт улицы Анны Щетининой, а на прилегающей улице Адмирала Горшкова проводятся капитальные работы.