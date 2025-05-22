Во Владивостоке началось строительство современного детсада в Снеговой Пади

Комплексное развитие микрорайона Снеговая Падь продолжается уже несколько лет. За последние три года в этом районе реализован целый ряд проектов, направленных на улучшение качества жизни жителей. Там появился новый благоустроенный парк для прогулок и отдыха, построен дом для военнослужащих, что позволило обеспечить жильём семьи защитников Родины. Также открыт опорный пункт полиции, что способствует повышению уровня безопасности, создана современная спортивная площадка для занятий физкультурой и спортом, а также отремонтированы два пришкольных стадиона. Кроме того, по нескольким адресам были благоустроены придомовые территории, что сделало пространство вокруг домов более комфортным для проживания.